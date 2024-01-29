У высадившей кота Твикса проводницы был сообщник Mash: полиция ищет пассажира, который помог высадить кота Твикса из поезда

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Полиция ищет пассажира, который помог проводнице высадить кота Твикса из поезда, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, мужчину зовут Евгений, именно он мог выставить животное из вагона по просьбе сотрудницы РЖД.

Как показало внутреннее расследование, кот выбрался из переноски 11 января примерно в 12:23, в это время состав стоял на станции «Киров». О блуждающем коте сообщили проводнице, а она, не обнаружив хозяина, попросила одного из пассажиров выпроводить животное на улицу — за несколько минуты до отправления состава.

Пропажу кота обнаружили лишь через 7,5 часов в районе станции «Галич». Позже питомца нашли мертвым.

В середине января стало известно, что проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург высадила в 30-градусный мороз выбравшегося из переноски кота Твикса. Женщина посчитала его бездомным, пока хозяин животного спал. При этом кот находился в поезде легально и ехал в вагоне, где разрешен провоз животных. К поиску питомца были подключены свыше 300 волонтеров. Несколько дней спустя его нашли мертвым.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о жестоком обращении с животными. Причастную сотрудницу РЖД отстранили от работы.