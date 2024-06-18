Названы имена задержанных после массового отравления россиян ТАСС: по делу о массовом отравлении россиян задержан бизнесмен Анатолий Шин

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По делу о массовом отравлении россиян задержан генеральный директор фирмы производителя консервированной фасоли Анатолий Шин, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Как отмечается, речь о фирме ООО «Савон-К», которая поставляла продукт для салатов. В офисах фирмы прошли обыски.

По делу об отравлениях задержан Анатолий Шин — гендиректор фирмы ООО «Савон-К», которая производила консервированную фасоль для салатов, — приводит агентств слова собеседника.

Ранее сообщалось, что причиной отравления россиян стала красная консервированная фасоль. Именно в ней образовался ботулотоксин, который вызвал у пострадавших ботулизм. По данным Telegram-канала Baza, также задержаны основатель «Кухни на районе» Антон Лозин и руководитель отдела качества. Фасоль им поставляло ООО «Савон-К». Их подозревают в производстве и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности.

С 11 июня в московские больницы обратились уже более 150 человек с признаками пищевого отравления. Все пациенты заказывали продукты питания через службы доставки. Расследование показало, что в организации были множественные нарушения обязательных требований санитарно-эпидемиологического законодательства.