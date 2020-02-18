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За нарушение режима карантина виновного в этом деянии следует отправлять в СИЗО. С таким заявлением во вторник, 18 февраля, выступил лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, в условиях распространения коронавируса необходимо расширить полномочия санитарного врача, который есть на территории каждого субъекта РФ. Такой доктор, как отметил Жириновский, должен иметь возможность закрывать предприятия, останавливать...