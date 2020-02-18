Госдума в окончательном чтении исключила из КоАП ответственность за использование нацистской символики в научных и литературных трудах и произведениях искусства.
Это очень важный для всей гуманитарной повестки страны закон. В год 75-летия Победы люди захотят ещё активнее чтить память своих дедов и прадедов, сражавшихся за Родину, — сказала ранее глава комитета по культуре Елена Ямпольская.
Как ранее писал NEWS.ru, неизвестные изобразили слова, приписываемые главе Третьего рейха Адольфу Гитлеру, на стене возле станции «Маяковская» Московского метрополитена.
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