Гатчине официально присвоили статус столицы Ленобласти

https://static.news.ru/photo/d852c93c-8cb4-11eb-9c98-96000091f725_660.jpg Гатчинский дворец Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Заксобрание Ленобласти предоставило городу Гатчина статус столицы региона. Депутаты единогласно приняли законопроект сразу в первом и третьем чтениях на одном заседании.

В пояснительной записке к законопроекту указывалось, что выбор Гатчины в качестве административного центра обоснован близким расположением к крупным населённым пунктам и автодорогам. Документ также предполагает внесение изменения в статью устава Ленобласти о месте размещения органов государственной власти региона. В настоящее время все органы власти области расположены Санкт-Петербурге. Как передает ТАСС, 34 парламентария проголосовали «за», против и воздержавшихся не было.

В связи с тем, что процесс перемещения не может быть выполнен в сжатые сроки, проектом областного закона предлагается на переходный период закрепить в качестве мест размещения органов государственной власти Ленинградской области как Санкт-Петербург, так и Гатчину, — говорится в пояснительной записке.

Для размещения ряда служб власти региона рассчитывают получить помещения, которые сейчас находятся в собственности Минобороны, а также выкупить частные помещения.

Переезд органов государственной власти начнется уже в этом году.

Ранее Москву, Санкт-Петербург и Сочи назвали самыми привлекательными городами для переезда, однако большинство россиян не готовы вообще куда-то переезжать. По данным соцопроса, менять город проживания не намерены 51% опрошенных. Выбрали Москву для переезда 22% респондентов, Санкт-Петербург — 14%, Сочи — 10%. Далее в списке предпочтений идут Краснодар (8%), Калининград, Екатеринбург и Казань (все — по 3%), писал NEWS.ru.