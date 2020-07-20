Гастроэнтеролог рассказала, как выбрать хорошее мясо для шашлыка

Мясо для шашлыка необходимо выбирать с осторожностью, так как некоторые продавцы могут обманывать покупателя, предупредила врач-гастроэнтеролог Маргарита Куц.
По её словам, покупать мясо нужно только в проверенных магазинах, а не в супермаркетах. При этом следует отдать предпочтение свежему продукту, а не маринованному.
Обычно на такие продукты идёт мясо, которое себя изжило, его заливают, чтобы запаха не слышно было, уксусом отмывают, и в итоге люди потом берут на шашлыки, чем это всё закончится, никто не знает, — пояснила она.
Врач также посоветовала не стесняться узнавать у продавцов о происхождении мяса — как оно попало на прилавок,
Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Росконтроля проверили шашлык из свинины в маринаде, продаваемый на развес в супермаркетах Globus, Selgros, «Лента», «Магнолия», «МясновЪ», «О`кей» и «Перекрёсток». Все полуфабрикаты представляют собой собственную продукцию этих торговых сетей.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен