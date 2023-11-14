Гаспарян отреагировал на приговор украинского суда о лишении свободы Гаспарян с иронией отнесся к приговору на Украине о десяти годах лишения свободы

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Армен Гаспарян

Журналист медиагруппы «Россия Сегодня», член Общественной палаты РФ Армен Гаспарян заявил РИА Новости, что вынесенный судом в Киеве приговор его не удивил, к нему он отнесся с иронией. Так журналист отреагировал на решение Шевченковского райсуда украинской столицы приговорить его к десяти годам лишения свободы.

Меня абсолютно не удивил вынесенный приговор, хотя бы потому, что согласно уголовному кодексу по той статье, которой судили, максимальная отметка десять лет, — отметил Гаспарян.

По его словам, он удивлен тем, что на Украине долго тянули с приговором, «хотя обычно всех скопом» судят, а решение выносится за «десять минут». Вторым моментом, удивившим его, он назвал присужденную конфискацию имущества. Публицист пояснил, что имущество, которого у него не было на Украине, судом «конфисковано в октябре прошлого года». Гаспарян выразил надежду, что на его профессиональной деятельности приговор не скажется.

Ранее сообщалось, что суд признал виновным Армена Гаспаряна в публичных призывах к геноциду украинского народа, насильственной смене конституционного строя, изменению территории и государственной границы Украины. Дело в отношении публициста возбудили из-за отдельных положений, указанных в его книге «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков». Литературный труд был написан в 2017 году, а дело против писателя завели в 2022 году.