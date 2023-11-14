Российского писателя приговорили к 10 годам колонии на Украине Суд в Киеве заочно приговорил публициста Армена Гаспаряна к 10 годам тюрьмы

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Российского публициста и писателя Армена Гаспаряна заочно приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщил агентству Укринформ представлявший обвинение прокурор Александр Сафарян. По его словам, власти Киева обвинили Гаспаряна в «призывах к геноциду украинского народа».

Суд признал виновным Армена Гаспаряна в публичных призывах к геноциду украинского народа, насильственной смене конституционного строя, изменению территории и государственной границы Украины. Ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, — сказал Сафарян.

Прокурор объяснил, что дело в отношении публициста возбудили из-за отдельных положений, указанных в его книге «Денацификация Украины. Страна невыученных уроков». Литературный труд был написан в 2017 году, а дело против писателя завели в 2022 году.

Ранее Лычаковский районный суд Львова заочно приговорил к 14 годам колонии с конфискацией имущества бывшего депутата Верховной рады Илью Киву. Политика обвинили в государственной измене и признали виновным в призывах к смене конституционного строя, а также в публичном использовании коммунистической символики.