Экс-депутата Рады приговорили к 14 годам тюрьмы Экс-депутата Рады Киву заочно приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену

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Илья Кива

Бывшему депутату Верховной рады Илье Киве заочно вынесли приговор за государственную измену, сообщается на сайте Лычаковского районного суда Львова. Политику назначили 14 лет тюремного заключения и конфискацию имущества. По данным суда, Кива находится в России, он объявлен в международный розыск.

Илью Киву заочно приговорили к 14 годам тюрьмы с конфискацией имущества, — указали в суде.

Киву также признали виновным в призывах к смене конституционного строя и «агрессивной войне», а также в публичном использовании коммунистической символики.

Экс-депутат неоднократно выступал с критикой и обвинениями в адрес действующего руководства Украины. Так, в начале года Кива заявлял, что президент Владимир Зеленский планирует ликвидацию главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. А когда в ноябре стало известно о смерти помощника Залужного Геннадия Частякова, Кива заявил, что это был «привет» от украинского лидера главнокомандующему.

Кроме того, по словам экс-депутата, Залужный в скором времени отправится на переговоры в Вашингтон, где могут принять решение о его выдвижении на пост главы государства. Кива считает, что главнокомандующий ВСУ является для Зеленского «целью № 1», поэтому его может постичь судьба погибшего министра внутренних дел Дениса Монастырского.