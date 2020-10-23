ФСИН: распространение идей АУЕ в тюрьмах будет расцениваться как экстремизм

https://static.news.ru/photo/a4d081de-153c-11eb-be89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Распространение идеологии движения АУЕ (запрещено в РФ) в местах лишения свободы будет расцениваться как экстремистская деятельность, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

В ведомстве уточнили, что согласно решению Верховного суда о признании движения «Арестантское уголовное единство» (другие используемые наименования АУЕ, А. У. Е. и т. д.) экстремистским и запрете его деятельности на территории страны участие заключённых и содержащихся под стражей в деятельности данной организации будет пресекаться в соответствии с законодательством. Запрещено, в том числе, склонение, вербовка или иное вовлечение в деятельность такой организации, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, Верховный суд признал 17 августа движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) экстремистской организацией. В МВД опасаются, что его участники могут становиться «боевой единицей» для проведения митингов и последующих массовых беспорядков.