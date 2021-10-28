ФСБ рассекретила документы с доказательством зверств солдат вермахта

ФСБ рассекретила протоколы допросов пленных солдат вермахта. В них содержатся признания в совершении зверств против мирного советского населения в годы Великой Отечественной войны. Документы опровергают версию ряда немецких историков, полагающих, что карательные операции осуществлялись сотрудниками СС. Материалы опубликованы на сайте ФСБ.

В частности, служба публикует меморандум 1-го лагерного отделения УПВИ МВД Башкирской АССР по агентурному делу «Шакалы». В нём содержатся показания немецких солдат 550-го батальона 299-й пехотной дивизии, пленённых июне 1944 года во время Белорусской наступательной операции в районе города Борисова.

Один из солдат, обер-ефрейтор Эрвин Штайн, признался в сожжении деревень и массовых расстрелах мирных жителей, пытавшихся бежать.

Во время отступления от Орла в направлении города Жлобин наша рота сожгла около 15 деревень, сжигались деревни при помощи зажигательных пуль и в большинстве в ночное время, причем мы расстреливали мирных советских граждан, невзирая на пол и возраст, молодёжь угонялась на работы, — говорится в протоколе.

Другой пленный военнослужащий, обер-ефрейтор Рихард Лангнер, заявил о конфискации скота и продуктов у населения, разрушении домов и угоне граждан на строительные работы.

Если у меня не было корма для лошадей, я раскрывал любой дом, кормил своих лошадей. Меня не интересовали последствия, так как я считал, что русские являются низшей расой — рабами, — сказал Лангнер.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Россию о содействии в работе по признанию геноцида советских граждан в стране и за её пределами в период Великой Отечественной войны. Он заявил о проведении серьёзной работы по этому вопросу. По словам Лукашенко, вопрос геноцида советских граждан будет касаться не только территории Белоруссии, речь идёт и о территории современной России.