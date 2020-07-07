ФСБ читала почту и прослушивала телефон Ивана Сафронова

https://static.news.ru/photo/3cfeb738-c0ff-11ea-8695-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ во время оперативно-розыскных мероприятий прослушивала телефон и читала почту советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова.

Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Кроме результатов «прослушки» следователи привели результаты трёх экспертиз, которые доказывают его вину в госизмене.

Однако защите обвиняемого не позволили ознакомиться с данными — они были переданы судье, которая вследствие вынесла решение об аресте Сафронова.

Сафронова задержали 7 июля утром сотрудники ФСБ. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьёй 275 УК РФ (госизмена). Официальную причину возбуждения дела ФСБ не называет, но по данным источников, задержание связано с прошлогодней публикацией Сафронова о контракте России и Египта на поставку истребителей Су-35.

Следствие же полагает, что Сафронов в 2012 году был завербован чешской спецслужбой и в 2017-ом передал её представителю секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями ВС РФ в странах Африки и Ближнего Востока. Сам Сафронов госизмену отрицает и уверен, что уголовное дело связано с его журналисткой деятельностью.

Лефортовский суд на два месяца арестовал подозреваемого в госизмене экс-журналиста. Адвокат Ивана Сафронова пообещал обжаловать решение суда о заключении под стражу его подзащитного.

Из-за этого дела на Лубянской площади в Москве прошли многочисленные одиночные пикеты в поддержку Сафронова. Полицейские без объяснения причин задерживают участников. Среди них — журналисты «Коммерсанта», глава проекта Baza, Ксения Собчак, Мария Баронова из RT, корреспондент «Ведомостей» Юрий Литвиненко и многие другие.

Как ранее писал NEWS.ru, 8 июля журналисты обратились в Роскосмос с просьбой прокомментировать арест Ивана Сафронова, обвиняемого в государственной измене. На запрос ответил руководитель пресс-службы Владимир Устименко.