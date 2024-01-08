Фронтмен группы «Щенки» вышел на сцену в одном носке Солист группы «Щенки» Тесли спел в одном носке на концерте в Петербурге

Фото: Социальные сети

Максим Тесли

Фронтмен музыкальной группы «Щенки» Максим Тесли вышел на сцену в одном носке, элемент одежды прикрывал половой орган музыканта, сообщает 78.RU. Во время исполнения одной из композиций музыкального коллектива, носок сполз и оставил певца совершенно обнаженным перед толпой посетителей.

Издание предполагает, что его выступление с единственным надетым носком является отсылкой к «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, на которой рэпер Vacio был одет аналогичным образом.

22 декабря Vacio арестовали на 15 суток за хулиганство. Помимо этого, его обязали выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Позднее музыкант принес извинения за участие в скандальной «голой» вечеринке Ивлеевой в «такое тяжелое время для страны».

Он подчеркнул, что не хотел никого оскорбить и не поддерживает ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Кроме того, адвокат мужчины Роман Попов заявил, что полиция обманула его клиента, пообещав лишь оштрафовать, если он согласится на сотрудничество. Перед заключением под стражу Васильев в зале суда рассказал, что тот носок, в котором он был на «голой» вечеринке, он подарил понравившейся девушке.