Фото на миллион: как борьба за авторские права превратилась в бизнес

В России появились агентства, которые специализируются на массовой подаче исков к СМИ и юрлицам, использующим изображения из Сети. Подобная практика за короткое время превратилась в большой и вполне успешный бизнес, который адвокаты называют законным, но одновременно нечистоплотным. Казалось бы, что здесь не так — ведь речь идёт о борьбе за авторские права? NEWS.ru выяснил: судебные тяжбы поставлены на поток, а в числе ответчиков оказываются не только редакции, но даже органы прокуратуры.

«Почти рыбалка»

Защита авторских прав в России начала принимать довольно странные формы. В стране появились агентства, которые в массовом порядке судятся из-за использования авторских фотографий. Чаще всего ответчиками становятся редакции региональных средств массовой информации. Но только ими дело не ограничивается. Как удалось выяснить NEWS.ru, подобных процессов в стране — тысячи. Похоже, речь действительно идёт о целой индустрии.

Главный редактор федерального сетевого издания «Блокнот» Дмитрий Носков раскрыл схему, по которой стали работать появившиеся юридические компании.

Схема примерно такая: на сайте СМИ новоявленные юристы находят снимки — обычно из соцсетей — резонансных аварий, происшествий. Через поисковые системы вычисляют автора в соцсетях с оригиналом фото, выкупают у него авторское право за 500 рублей. После этого юридическая компания подаёт в суд на СМИ, — рассказал NEWS.ru Носков.

unsplash.com

По его словам, если в судебном процессе прослеживаются признаки сговора с судьей, сумма компенсации за использованные фотографии может быть астрономической; были случаи, когда присуждали 750 тысяч рублей за один снимок.

Носков уточнил, что мотивы бывают разными: так, иногда юридическая компания просто зарабатывает, а иногда зарабатывает дважды: например, выполняют заказ от недовольных деятельностью СМИ — губернатора, мэра, того или иного бизнесмена. Таким образом, говорит собеседник NEWS.ru, «пытаются наказать неудобные СМИ и придушить свободу слова».

Он полагает, что в таких случаях важно не допускать коррупционного сговора юрфирмы с судьей, а также доказывать ничтожную культурную ценность оспариваемого контента — например, какую ценность несёт фото ДТП?

По оценкам адвоката Андрея Князева, формально требования юристов законны.

Они законны, но нечистоплотны. Схема, похоже, незатейливая: в сеть запускаются десятки снимков, затем они отслеживаются через условные «Яндекс.Картинки». Это почти рыбалка — сидишь и ждёшь, когда клюнет. За несколько дней можно обнаружить десятки СМИ, которые использовали эти фотографии, — пояснил Князев.

По его словам, судиться со СМИ проще по той причине, что они являются юридическими лицами с соответствующими адресами, в то время как привлечь к ответственности физлицо куда сложнее. Князев признал, что речь идёт о целой нише: теоретически за короткое время можно инициировать сразу ряд судебных процессов. Впрочем, далеко не всегда дело доходит до суда.

Основатель адвокатского бюро «Законовед» Григорий Сарбаев подтвердил, что законодательство о защите авторских прав в России совершенствуется и с этим связан данный новый вид «бизнеса».

У большинства фотографий есть владельцы, о которых забывают СМИ, размещая их собственность в качестве иллюстрации к своим материалам, чем действительно нарушают их права, — указал в разговоре с NEWS.ru Сарбаев.

Другой вопрос, отметил он, что иные «бизнесмены» намеренно выкладывают в сеть наиболее ходовые сюжетные фотографии.

P. Cairns/blickwinkel/Global Look Press

Суды оптом

Предположительно, одним из ключевых участников нового рынка стала издательская группа «ВК-медиа», зарегистрированная в городе Краснотурьинске Свердловской области. В состав компании входят печатные СМИ и интернет-издания, однако прославилась она многочисленными исками к редакциям и иным организациям. Согласно данным из открытых источников, за несколько лет группа подала более тысячи исковых заявлений в суды регионов, чаще всего оспаривалось неправомерное использование объектов авторского права и нарушение исключительных прав правообладателя.

Как удалось выяснить NEWS.ru, зачастую представители «ВК-медиа» направляют в редакции досудебные соглашения, предлагая произвести оплату за «факт нарушения правил копирования и использования произведений правообладателя». Чаще всего речь о 30 тысячах рублей компенсации. Однако в некоторых случаях эта сумма оказывается выше. В числе других вариантов урегулирования — заключение лицензионного договора о предоставлении неисключительной лицензии. Цена такого договора обсуждается индивидуально.

Главный редактор портала ULnovosti Ирина Казакова рассказала, что проиграла такой суд «ВК-медиа», а о принятом судебном решении узнала уже постфактум, когда доступ на сайт издания был заблокирован - за неисполнение судебного решения о выплате компенсации и удаления спорного фото. В итоге ресурс был вынужден выплатить 30 тысяч рублей за фотографию пустой бутылки на уличной скамейке. У Казаковой сложилось впечатление, что такая защита авторских прав превратилась для уральской группы во вполне прибыльный бизнес.



Согласно информации из открытых баз данных, «ВК-медиа» судилась как с местными, так и федеральными СМИ. Примечательно, что судится уральская группа не только с коллегами по цеху. В числе их ответчиков — самые разные структуры. Например, компания вступала в борьбу с администрацией Сеченовского муниципального района Нижегородской области, администрацией Симферополя, Псковской городской думой, Каменской епархией Русской православной церкви, межрайонной инспекцией ФНС № 14 по Свердловской области и даже с прокуратурой Ульяновской области. Правда, в последнем случае борцы за справедливость от своих требований решили отказаться.

Впрочем, председатель совета директоров «ВК-медиа» Александр Арцыбашев в беседе с NEWS.ru заверил, что «это не бизнес, а принципиальная позиция». По его словам, людям «надо учиться жить правильно».

Очень часто почему-то не ссылаются на авторов, которые своим трудом создали произведения. Если вы считаете, что это какие-то плохие фотографии, то не используйте их, пройдите мимо. Если хотите их использовать — заключайте соответствующие соглашения, — отметил Арцыбашев.

По его словам, далеко не всегда «ВК-медиа» доходит до суда — во многих случаях проблему удаётся решить в досудебном порядке.

Stefan Arendt/imageBROKER.com/Global Look Press

Не вписался в «Пейзаж»

Схожую с «ВК-медиа» принципиальную борьбу за справедливость ведет ООО «Восьмая заповедь» из Волгограда. Как рассказал источник NEWS.ru, знакомый с деятельностью этой фирмы, компания также выкупает авторские права у фотографов и в судебном порядке массово наказывает нарушителей. При этом речь идет о самых разных компенсациях. Например, с ООО «Камчатский край — Единая Камчатка» за нелегальное использование нескольких фотографий было взыскано свыше миллиона рублей.

Активную борьбу за авторские права в Сети ведёт ООО «Пейзаж». Компания официально заключает с авторами договоры доверительного управления. В частности, «Пейзаж» прославился тем, что подал иск к известному комику Гарику Мартиросяну на 100 тысяч рублей за фотографию Воронежа. Мартиросян разместил в своём аккаунте в Instagram фотографию с видом на железнодорожный вокзал Воронеж-1 и Благовещенский собор. Спор удалось урегулировать в досудебном порядке.

В числе тех, кого наказала белгородская фирма — даже органы госвласти, в их числе — Министерство культуры РФ, Департамент информационных технологий города Москвы, Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

Число судебных споров по авторским правам на фото в России в этом году, как ожидается, вырастет на 40%, подсчитали аналитики RTM Group (оказывает услуги в области IT, кибербезопасности и права). Согласно полученным данным, истцами выступают сами фотографы, а также владельцы фотобаз — в общей сложности они требуют более 100 млн рублей. Если в прошлом году суды удовлетворили только 20% исковых требований, то в 2021 году, согласно имеющимся прогнозам, могут удовлетворить почти половину.

В компании указали, что по состоянию на 2020 год суммы заявленных требований о компенсации за нарушение авторских прав в совокупности выросли на 55 млн рублей по отношению к 2019 году. Более чем на 10 млн рублей увеличилась и общая сумма взысканий — очевидно, это свидетельствует о росте и укреплении положительной судебной практики рассмотрения обращений о восстановлении и защите авторских прав на фотографии.