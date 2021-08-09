ФМБА опровергло информацию о дефиците донорской крови в России

Дефицита донорской крови и её компонентов в России нет. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

ФМБА России официально заявляет, что на сегодняшний день в учреждениях службы крови нет дефицита крови и её компонентов. На настоящий момент запас заготовленной и готовой к выдаче свежезамороженной плазмы составляет 250 тонн и превышает ежемесячную выдачу по стране в пять раз, — цитирует агентство ФМБА.

В организации добавили, что на карaнтинизации сроком четыре месяца находится объём плазмы, которого хватит для обеспечения годовой потребности — более 400 тонн. По состоянию на 9 августа отмечается увеличение общего числа доноров крови на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

В 2021 году для клинического использования было выдано 7,7 тонн такой плазмы, ещё девять тонн антикoвидной плазмы передано на производство иммуноглобулина.

Ранее в комплексе социального развития Москвы рассказали, кто чаще всего становится донором плазмы с антителами к COVID-19. В городе открыты восемь донорских пунктов, где выздоровевшие после коронавируса граждане могут сдать плазму для лечения наиболее тяжёлых больных. Почти половина доноров (около 50%) — это жители столицы в возрасте от 26 до 40 лет.