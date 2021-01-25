В Москве сообщили, кто чаще сдаёт плазму с антителами к коронавирусу

https://static.news.ru/photo/08eabeca-5fa0-11eb-9447-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс социального развития столицы рассказал, кто чаще всего становится донором плазмы с антителами к COVID-19.

Согласно данным пресс-службы департамента, в настоящее время в городе открыты восемь донорских пунктов, где выздоровевшие после коронавируса граждане могут сдать плазму для лечения наиболее тяжёлых больных.

Среди выздоровевших после коронавирусной инфекции людей многие откликнулись на призыв и стали донорами плазмы. Причём почти половина из них — около 50% — это жители столицы в возрасте от 26 до 40 лет. То есть люди, находящиеся на пике физической формы, — говорится в сообщении.

Кроме того, плазму часто сдают представители молодёжи: свыше 16% от общего количества доноров — люди в возрасте от 18 до 25 лет, остальные (более 34%) — от 41 до 55 лет, передаёт РИА Новости.

Переливание донорской плазмы с антителами является одним из экспериментальных методов лечения заболевших коронавирусом. Её использование рекомендовано к применению Клиническим комитетом, так как она помогает существенно снизить смертность и улучшить состояние пациентов с тяжёлыми формами болезни.

Как писал NEWS.ru, ранее специалист по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян рассказал, когда ожидать существенного снижения показателей заболеваемости и смертности от COVID-19.