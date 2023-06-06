Физик назвал условие, которое усугубит ситуацию вокруг Запорожской АЭС Физик Ожаровский: ситуация на Запорожской АЭС ухудшится, если реакторы попробуют перезапустить

Фото: Andrei Solomonov/Global Look Press

Ситуацию на Запорожской АЭС на фоне вероятного падения уровня водоема-охладителя может усугубить попытка перезапустить ЗАЭС, предположил в разговоре с NEWS.ru физик-ядерщик Андрей Ожаровский. Он не исключил, что в данный момент технически невозможно подключить реакторы к сети, так как «некуда выдавать электроэнергию».

Проблемы могут возникнуть, если кто-то захочет перезапустить реакторы, это усугубит ситуацию. Но, судя по всему, разрушение дамбы Каховского водохранилища делает это все менее вероятным. Перезапуск реакторов ЗАЭС сейчас технически невозможен, некуда выдавать электроэнергию. После того, как полностью опустошится Каховское водохранилище, запускать реакторы будет сложнее, — отметил Ожаровский.

По его словам, нюанс работы ЗАЭС заключается в том, что два реактора из шести используют градирни, поэтому они меньше зависят от водоема-охладителя.

А 1-4 реакторы охлаждаются исключительно водой. Это третий контур. Точнее, что реактор не охлаждается водой непосредственно. Вода — это конечный поглотитель тепла. Атомная энергетика крайне не эффективно расходует энергию деления ядер урана и плутония. Примерно две трети тепла выбрасывается в окружающую среду. В этом суть водоема-охладителя — его греют, потому что не могут использовать это тепло. Или градирни, которые выбрасывают пар в атмосферу, потому что не могут использовать это тепло, — резюмировал Ожаровский.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о серьезном падении уровня воды в резервуаре, который используют для охлаждения ЗАЭС. По его словам, если ситуация не изменится, это нарушит работу аварийных дизельных генераторов. Вместе с тем в организации пока не видят прямой угрозы для безопасности объекта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия решительно отвергает обвинения в подрыве Каховской ГЭС, вся ответственность за ЧП лежит на украинских властях.