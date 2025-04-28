Финский блин паннукакку! Простая вкуснятина на завтрак или перекус!

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Готовим финские блины (pannukakku) — воздушный десерт с золотистой корочкой! Это нечто среднее между классическими блинами и запеченным пудингом. Они получаются пышными, с нежной текстурой и карамельной корочкой. Готовятся просто, а результат всегда радует!

Разогрейте духовку до 225 °C и смажьте форму маслом. В миске взбейте 2 яйца с 100 г сахара до легкой пены. Тонкой струйкой влейте 500 мл молока, продолжая помешивать. Затем постепенно добавляйте 150 г муки, чтобы не было комочков. В конце всыпьте щепотку соли и 1 ч. л. ванильного сахара.

Тесто должно быть жидким, как на оладьи. Вылейте его в форму и выпекайте 25–30 минут, пока края не подрумянятся, а серединка не застынет. Подавайте теплыми с ягодами, медом или сметаной. Приятного аппетита!

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