Финансист рассказала, можно ли уволиться без отработки Финансист Моргунова: по договоренности человек может уволиться без отработки

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Человек может расторгнуть трудовой договор, однако нужно предупредить работодателя за две недели до этого, рассказала «Газете.Ru» финансист Анастасия Моргунова. По ее словам, этот период называется отработкой, однако его можно избежать.

Эксперт объяснила, что так можно сделать, если получится договориться с руководством. Также можно один раз уволиться без обработки из-за выхода на пенсию. Однако, если человек после этого заключит новый трудовой договор, избежать отработки второй раз уже не получится.

Можно не отрабатывать положенные часы по состоянию здоровья, отметила финансист. Для этого должны быть медицинские справки, подтверждающие это. Работника также могут освободить, если требуется постоянный уход за родителем, ребенком или супругом.

Специалист добавила, что если человек уходит перед увольнением в оплачиваемый отпуск, ему не придется отрабатывать эти 14 дней. Беременные женщины могут написать заявление о декретном отпуске, тогда они также могут уйти без отработки. Кроме того, избежать этого можно, если работодатель нарушает нормы трудового законодательства, например, удерживает зарплату, подытожила Моргунова.

Ранее клинический психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявил, что возращение из отпуска на работу должно проходить постепенно, чтобы не испытывать сильный стресс. По его словам, эта тактика позволяет не наносить вреда физическому и психологическому состояниям.