Философ Аронсон связал свободу воли с борьбой против власти

Свобода воли является «достаточно сложной религиозно-исторической конструкцией», и её не стоит считать чем-то «налично существующим», рассказал NEWS.ru философ Олег Аронсон. Спикер подчеркнул, что человек, по его мнению, находится в состоянии свободы воли, если «борется с властью». В ином случае, если гражданина «всё устраивает, то он отрицает свободу воли».

Я считаю, что свобода воли — это достаточно сложная религиозно-историческая конструкция, которую не надо оценивать как что-то налично существующее. Свобода воли возникла в христианстве как форма независимости человека от Бога. В иудаизме, например, с этим гораздо сложнее, если мы берём более древние религии. В античности о таких вещах вообще говорить не приходится, потому что все свободы закреплены за определёнными богами и стихиями и человек есть определённая «игрушка» в руках больших сил, — добавил Аронсон.

Эксперт посоветовал оценивать понятие свободы воли как, с одной стороны, «важную европейскую христианскую конструкцию, а с другой — как порождение Французской революции, где свобода представляется прежде всего общественным антисословным движением — против крепостничества, против разделения на аристократию и буржуазию, против всяких социальных сословных разделений».

И если мы исходим из этих параметров, то надо понимать, что сегодня мы живём в мире, в котором, несмотря на сохранение некоторых христианских ценностей, идёт некоторая перманентно длящаяся антисословная революция. И в этих параметрах сегодня свобода воли есть возможность общества через каждого человека влиять на любую систему насилия и иерархии, устанавливаемых в этом обществе. Если мы боремся с властью — мы находимся в свободе воли, если мы согласны на то, что с нами происходит, — то мы отрицаем свободу воли, — рассказал Аронсон.

Философ также заявил, что в бытовом смысле слова свободы воли не существует, даже на уровне выбора, что купить — «Сникерс» или «Марс».

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