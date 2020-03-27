https://static.news.ru/photo/56b9f8f4-6ff6-11ea-beb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Филатовская больница в Москве готова к приёму пациентов с подтверждённым диагнозом «коронавирус». Эту информацию подтвердили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Для больных COVID-19 выделили более 1300 коек и 110 коек реанимации. В медучреждении есть самое современное оборудование, в том числе 146 аппаратов ИВЛ и два аппарата ЭКМО.

В кратчайшие сроки перепрофилировали и подготовили к приёму больных сразу три корпуса крупнейшего стационара в Восточном административном округе, — рассказала вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как передаёт «Москва 24», все палаты оборудованы индивидуальными санузлами. Пациенты с подтверждённым диагнозом будут находиться отдельно от контактных, ожидающих результатов анализа. Помощь инфицированным готовы оказать более 500 специалистов.

Ранее NEWS.ru писал,что медицинский контроль из-за пандемии COVID-19 по состоянию на 27 марта осуществляется в России над 145 134 гражданами. Всего с начала инфекции в 2020 году наблюдение велось за 222 873 россиянами.