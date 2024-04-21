Фигуристка Валиева освоит новую профессию Фигуристка Камила Валиева станет ведущей шоу на Первом канале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Фигуристка Камила Валиева сообщила, что станет ведущей шоу на Первом канале. Об этом спортсменка рассказала во время прямой трансляции на своей странице на Douyin. Подробности нового проекта она не раскрыла.

Скоро будет шоу на Первом канале, в ближайшее время. Я буду ведущей, — сказала Валиева.

Ранее фигуристка попробовала себя в роли члена жюри на второй игре 1/8 финала Высшей лиги КВН. Съемки программы прошли в Центральном академическом театре Российской Армии. Ведущий шоу Дмитрий Хрусталев, представляя Валиеву, отметил, что она «для нас все равно олимпийская чемпионка».

В конце января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года и аннулировал все ее результаты начиная с 25 декабря 2021 года. Фигуристка не имеет права принимать участие в соревнованиях, а также выступать в шоу с государственной поддержкой.

После этого ее исключили из сборной России. Отмечалось, что процедура была проведена по правилам Минспорта. Спортсменка снова сможет участвовать в соревнованиях с 24 декабря 2025 года.

Сама Валиева рассказала, что старалась максимально следовать антидопинговым правилам. Однако восприятие фигуристкой Олимпийских игр как праздника спорта обернулось совершенно другими эмоциями. Она подчеркнула, что не принимала запрещенные вещества сознательно.