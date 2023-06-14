Фигурантов дела Голунова выпустят на волю Осужденным по делу о подбросе наркотиков журналисту Голунову заменили сроки на принудительные работы

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Троих бывших полицейских, осужденных по делу журналиста Ивана Голунова, выпустят из колоний, сообщает Telegram-канал Baza. Лишение свободы им заменили на принудительные работы в исправительных центрах. Такое решение принял Кировский областной суд.

Максим Уметбаев, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов, ранее приговоренные за служебное преступление к срокам от 4,5 до 7,5 года, теперь приговорены к принудительным работам в сети исправительных центров ФСИН.

Другому фигуранту дела, Роману Феофанову не разрешили замену реального срока на принудительные работы. Он был осужден на 7,5 года. Против такой замены в суде высказался и сам журналист Голунов, поскольку экс-силовик не извинился перед ним. Против других смягченных приговоров Голунов не возражал. Экс-начальнику наркоконтроля по ЗАО Москвы Игорю Ляховцу пока не доступна замена наказания. Он продолжает отбывать в колонии срок — 11,5 года.

По данным Baza, Уметбаев будет работать на птицефабрике в селе Спасское под Нижним Новгородом и жить в местном исправительном центре ФСИН. Куда отправятся Коновалов и Сергалиев, пока неизвестно. Сообщается, что Коновалов работал в колонии грузчиком, а также успел отучиться и получить специальность пекаря.

Также известно, что Иван Голунов до сих пор не получил от МВД компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей, хотя суд взыскал ее еще в конце 2022 года.

Журналиста задержали в июне 2019 года в Москве по ложному обвинению в распространении наркотиков. Его дело стало резонансным и в результате общественной кампании привело к тому, что подлог был раскрыт, а силовики, участвовавшие в фальсификации доказательств, понесли наказание.