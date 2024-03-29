Фигурантами дела о мигрантских хостелах стали 12 человек СКР завершил расследование дела о хостелах с фиктивным оформлением мигрантов

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

В Москве завершили расследование уголовного дела о массовой фиктивной постановке иностранцев на миграционный учет по адресу сети хостелов, сообщает пресс-служба СКР. Среди обвиняемых оказались в том числе высокопоставленные полицейские. Всего фигурантами дела стали 12 человек, из которых двое — организаторы, а остальные — соучастники. Четыре фигуранта объявлены в федеральный розыск, добавили в СК.

С 2019 по 2022 год соучастники создали преступное сообщество с целью совершения тяжких преступлений в сфере незаконной миграции на территории Московского региона. Ими была выстроена работа хостелов <...>, где велась массовая фиктивная постановка на миграционный учет иностранных граждан, в том числе находящихся на территории РФ в нарушение действующего миграционного законодательства, — рассказали в СКР.

После теракта в «Крокус Сити Холле» полиция начала проводить рейды среди мигрантов. Также рейды проводятся и в отношении сотрудников МВД, которые могут быть причастны к организации незаконной миграции. Так, в Уфе был задержан уже бывший сотрудник полиции, который незаконно поставил на учет порядка 500 иностранцев.