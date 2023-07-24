Федерация журналистов отреагировала на гибель военкора Журавлева Международная федерация журналистов призвала расследовать гибель военкора Журавлева

Фото: vk.com/nazbol

Ростислав Журавлев

Представители Международной федерации журналистов призвали провести быстрое расследование гибели военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. В заявлении на сайте федерации подчеркивается, что стороны конфликта также должны обеспечить сотрудников СМИ наилучшей возможной защитой, чтобы они могли выполнять свои профессиональные обязанности.

Мы выражаем сожаление в связи с гибелью еще одного журналиста в этом смертоносном конфликте и призываем власти незамедлительно расследовать убийство Журавлева, — говорится в сообщении.

Военный корреспондент погиб 22 июля в результате обстрела Вооруженными силами Украины села в Запорожской области. Атака проводилась с применением кассетных боеприпасов. Отмечается, что в ходе обстрела также пострадали корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский и сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту обстрела журналистов. По поручению главы СК Александра Бастрыкина Журавлева посмертно представят к награде «Доблесть и отвага».

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле ранее также осудила убийство российского военного корреспондента. Она призвала стороны конфликта к соблюдению норм международного гуманитарного права, в частности Резолюции 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов.