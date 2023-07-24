В ЮНЕСКО осудили убийство российского журналиста в Запорожской области Гендиректор ЮНЕСКО Азуле осудила убийство российского военкора Журавлева в зоне СВО

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Фотография в память о погибшем военкоре РИА Новости Ростиславе Журавлеве

Гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле осудила убийство российского военного корреспондента Ростислава Журавлева в зоне спецоперации и призвала расследовать обстоятельства гибели журналиста, передает ТАСС. Она также призвала к соблюдению норм международного гуманитарного права, упомянув Резолюцию 2222 Совета Безопасности ООН о защите журналистов, работников СМИ и связанного с ними персонала в условиях конфликта.

Я сожалею о гибели Ростислава Журавлева и призываю к расследованию обстоятельств. Журналисты играют важнейшую роль в информировании мира о конфликтных ситуациях и должны быть защищены, — сказала Азуле.

Журавлев погиб 22 июля при обстреле в районе населенного пункта Пятихатки, где группа журналистов попала под огонь ВСУ, также пострадали сотрудники «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что Журавлев погиб в результате обстрела гражданской машины, следовавшей от города Васильевки в село Владимировка. На следующий день после гибели военкора Балицкий рассказал, что Журавлев будет награжден орденом «За заслуги перед Запорожской областью» посмертно.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ответственность за гибель военкора Журавлева в результате обстрела лежит на руководстве Украины. Представитель Кремля назвал произошедшее сознательной атакой на корреспондентов, работающих в зоне СВО.