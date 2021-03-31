ФАС опровергла перебои с поставками сахара в магазины

https://static.news.ru/photo/a36b25de-61da-11eb-bd78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, сообщила пресс-служба ведомства. Рисков дефицита нет, отметили там.

ФАС внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок. Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара, — заявило ведомство.

Также там отметили, что по результатам мониторинга нарушения соглашений не было выявлено.

Утром в четверг газета "Известия" сообщила, что производители приостановили поставки сахара ретейлерам в ожидании субсидий, обещанных государством. В частности, с 1 апреля кабмин обещал выплатить заводам по пять рублей за килограмм, чтобы поставки в магазины осуществлялись по фиксированной цене в 36 рублей.

Как писал, NEWS.ru, производители также отказались подтверждать объёмы будущих поставок. У торговых сетей пока есть запасы продукции, сформированные на случай ажиотажного спроса.