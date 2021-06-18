Фармацевт: вакцина от коронавируса в виде жвачки звучит как фейк

СМИ со ссылкой на собственные источники сообщили, что Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) Минобороны начал разработку вакцины против коронавирусной инфекции в виде жевательной резинки. К работе подключён 48-й ЦНИИ, который ранее совместно с Научно-исследовательским центром имени Гамалеи участвовал в создании вакцины против COVID-19 «Спутник V». Сообщается, что специалисты военного института разрабатывают мукозальную вакцину в виде пастилы и жевательных таблеток. Эксперт лекарственного рынка, ведущий фармацевт аптечной сети Ирина Булыгина рассказала NEWS.ru, почему, на её взгляд, новость о подобной разработке звучит как фейк, в чём проблема доставки вакцины перорально и почему для этого гораздо лучше подойдут, например, капли для носа.

— На сколько перспективным вам кажется эта возможная разработка?

— На первый взгляд, это звучит как абсолютно какой-то фейк. Этого быть не может в принципе. Потому что любая вакцина — это инактивированный вирус или частички этого вируса, посажанные на какую-то другую вирусную платформу, которая вводится внутримышечно. Когда мы что-то потребляем через желудочно-кишечный тракт, то мы имеем дело со слишком большим числом агентов, способных разрушить структуру вируса, РНК (рибонуклеиновая кислота, в которой хранится генетическая информация. — NEWS.ru). С соляной кислотой, ферментами и всем остальным. Слишком долгий путь.

— Вам известны какие-то другие вакцины, вводимые через рот?

— Не знаю ни одного такого прецедента. Только от полиомиелита — там капли, но они капаются под язык. Две-три капли, причём маленьким детям. У них совершенно другая физиология, другие процессы и всасывание идёт по-другому, нежели у взрослых людей. Была ещё вакцина от гриппа интраназальная, то есть её вводили в нос. Опять же: всасывание происходило непосредственно слизистыми оболочками дыхательных путей, а это совершенно другой путь введения. Других вакцин, применяемых через рот, я не знаю.

Сергей Аверин/РИА Новости

— Носоглотка — значительно лучший путь для вакцины?

— В носу банально нет соляной кислоты. Желудок — агрессивная среда. Там присутствует желудочный сок, который состоит из соляной кислоты и набора ферментов, которые расщепляют всё, что туда попадает.

— Как раз спрей для носа с вакциной от коронавируса разрабатывался ранее?

— Да, правильно. Я точно знаю, что подобная разработка велась (патент получил институт иммунологии. — NEWS.ru). Вопрос в том, почему она не появилась. Наверное, это всё же сложная вакцина. Даже если брать только условия хранения, я имею в виду низкие температуры. Я не знаю других вакцин, которые терпели бы такие условия хранения.

— Для спрея для носа тоже нужны были низкие температуры?

— Нет, там как раз наоборот, была высушенная сублимированная форма, которая как бы была в ампуле. Порошок разводился водой для инъекции и впрыскивался.

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— Есть ли ещё какие-то, может быть, совсем другие способы введения лекарства от вируса, которые могут быть перспективны?

— Мы говорим о лекарствах или о вакцине? Эти понятия нельзя путать, это разные вещи. Лекарство — это совсем другая тема. Коронавирус лечится нестандартными методами и нестандартными препаратами.

— То есть не обычными лекарствами?

— Именно. Грубо говоря, обычные вирусные инфекции лечатся не антибиотиками, а активацией иммунной системы, а здесь этого допускать нельзя. Если это сделать, то произойдёт так называемый цитокиновый шторм (чрезмерная реакция иммунной системы на вирус, приводит к развитию сильных воспалительных процессов с поражением лëгких, печени и почек. — NEWS.ru), и от этого человек может умереть. При этом вирусе нужны совсем иные методы лечения.