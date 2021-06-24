Глава Минобрнауки объяснил, какие вузы войдут в программу «Приоритет-2030»

Программа «Приоритет-2030», призванная сформировать группу наиболее передовых вузов страны, не предусматривает отдельных преференций медицинским и вирусологическим университетам на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Никаких преференций отдельным университетам не будет. Все, кто представит хорошую программу развития, получат поддержку, — подчеркнул Фальков на пресс-конференции.

Таким образом чиновник ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru, планируется ли в рамках программы «Приоритет-2030» и в свете пандемии дополнительная поддержка вузов, которые акцентируют свою деятельность на вирусологии и медико-биологических исследованиях.

По словам министра, соответствующие направления развивают не только специализированные научные институты и университеты, но и факультеты фундаментальной медицины в таких классических вузах, как МГУ имени Ломоносова, Казанский федеральный университет и Балтийский федеральный университет.

У нас огромное количество даже технических университетов, где проводят медико-биологические исследования. И если будет представлен интересный проект, который получит поддержку [кураторов программы «Приоритет-2030»], то мы можем получить прорывы на неожиданных направлениях и от тех, от кого даже не ожидали. В этом и состоит особенность программы — важно дать возможность реализоваться лучшим, — добавил Фальков.

На встрече с ректорами вузов министр науки и высшего образования РФ объявил о старте конкурсного отбора для участия в программе господдержки российских университетов «Приоритет-2030». Цель программы — формирование широкой группы университетов, которые станут лидерами в создании нового научного знания, технологий и разработок для внедрения в российскую экономику и социальную сферу.

«Приоритет-2030» реализуется в рамках федеральных проектов «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии», а также «Кадры для цифровой экономики».

Ранее Фальков заявил, что каких-либо решений о недопуске к очным занятиям в следующем учебном году студентов, которые не прошли вакцинацию против COVID-19, не принято. Эту тему он обещал обсудить в ближайшее время с ректорами российских вузов.