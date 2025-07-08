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08 июля 2025 в 21:45

Этот медовик готовится в 3 раза быстрее классического: нежный, как бабушкин

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот медовик поразит вас нежными медовыми коржами с карамельными нотками и воздушным сметанным кремом, который буквально тает во рту. Он готовится в три раза быстрее классического.

Для теста растопите на водяной бане 100 г меда, 100 г сливочного масла и 100 г сахара, остудите до теплого состояния. Добавьте 2 яйца, 1 ч. л. соды и 300 г муки — тесто должно получиться мягким, но нелипким. Разделите на 6 частей, раскатайте тонкие коржи и выпекайте каждый по 5–7 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Для крема взбейте 500 г сметаны (20–25%) с 150 г сахарной пудры и 1 пакетиком ванильного сахара. Собирайте торт, промазывая теплые коржи кремом: так они лучше пропитаются.

Уже через 2 часа в холодильнике медовик приобретет тот самый нежный вкус: сладковатые коржи с легкой медовой горчинкой в сочетании с кисловатым кремом создают идеальный баланс. Он получается таким нежным, будто его приготовила бабушка по старинному рецепту.

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Дарья Иванова
Д. Иванова
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