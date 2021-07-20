«Это в русском характере»: Познер оценил дворец главы ГИБДД по Ставрополью

Стремление показать богатство, из-за которого задержанный глава ГИБДД по Ставропольскому краю Алексей Сафонов построил себе «дворец» с золотым убранством, характерно не только для него, считает телеведущий Владимир Познер. В разговоре с NEWS.ru он заявил, что желание казаться есть в характере россиян.

Это вполне типичная вещь, он в этом случае не уникален. Есть такое понятие: «быть или казаться». Это, кстати говоря, в русском характере, это вот желание казаться: одеться поярче, показать, что у меня сумка от Hermes, у моей жены туфли от Jimmy Choo, ещё что-то. Это очень характерная вещь, когда большие деньги вот такие [появляются], особенно в первом поколении. Уже во втором, третьем уже уйдёт, — отметил журналист.

Он добавил, что то же самое происходило в других странах, где обогащались люди, у которых прежде таких денег не было. В качестве примера он привёл комедию Мольера «Мещанин во дворянстве», которая написана о таких людях.

Он благодаря своей должности имеет доступ к деньгам, которые не он заработал, а которые он наворовал так или иначе. И дальше он хочет с помощью этих денег показать всем, какой же он крутой, какой же он богатый. И это он делает таким образом. Ведь это же наверняка он приглашал друзей, знакомых, показывал этот дом и прямо раздувался от счастья, — добавил Познер.

Телеведущий отметил, что смеяться над дурным вкусом задержанного неинтересно. По его словам, предметом для серьёзного разговора должно стать то, что мужчина «будучи главой ГИБДД, так наворовал».

Я ещё помню в советское время, как директор одного гастронома (а директор гастронома в советское время — фигура чрезвычайно мощная) заказал моему другу, художнику, чтобы тот сделал его портрет в полный рост в одеждах испанского короля и королевы. Это такая смешная и между тем очень грустная реакция на внезапное обогащение человека, который не имеет ни образования, ни культуры. Он вот таким образом это показывает, — заключил журналист.

35 сотрудников ГИБДД во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым были задержаны в Ставропольском крае 20 июля. Депутат Госдумы Александр Хинштейн пояснил, что их обвиняют в коррупции и что «верхушка» работала как настоящая мафия. По мнению следствия, только за обеспечение беспрепятственного проезда грузовиков с зерном Сафонов и компания получили почти 20 миллионов рублей.

Ранее Следственный комитет РФ показал кадры оперативной съёмки из «дворца» Сафонова. На кадрах видно богатое убранство дома, в том числе золотой унитаз и золотую лепнину по всему дому.