Это тесто для пиццы настолько хрустящее, что я готов есть его просто так, без начинки

Это тесто для пиццы настолько хрустящее, что я готов есть его просто так, без начинки

Хочешь домашнюю пиццу как в лучшей итальянской пекарне? Секрет в муке с высоким содержанием белка и правильной расстойке.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 500 г, вода — 300 мл, масло оливковое — 2 ст. л., сахар коричневый — 10 г, дрожжи сухие — 7 г, соль — 5 г.

Как готовлю

Сначала просеиваю муку с солью горкой на стол или в широкую миску, чтобы было меньше пыли. В отдельной миске распускаю дрожжи в теплой воде (35–37 °C), добавляю сахар, размешиваю до полного растворения и вливаю оливковое масло. Делаю в мучной горке углубление и постепенно, сначала вилкой, ввожу дрожжевую смесь.

Когда тесто собирается в ком, вымешиваю его руками или крюками миксера, пока оно не станет гладким, эластичным и перестанет липнуть к ладоням. Формую шар, натягивая поверхность, накрываю пленкой и оставляю подходить при комнатной температуре, пока объем не увеличится вдвое. Обминаю тесто, выпуская воздух, делю на порции или сразу раскатываю — и вперед, к идеальной пицце.

Мой личный опыт

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Тесто перестало быть резиновым, оно тянулось и пузырилось, как в настоящей пиццерии. Единственный совет: не перегружайте начинкой, иначе магия исчезнет. Лучше съесть ее сразу, пока корочка еще теплая и ломкая.