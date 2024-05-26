«Это не лечат»: названа главная опасность водоемов, где водятся карпы Биолог Мануков: карп может заразить человека неизлечимым паразитом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Купание в водоемах, где есть карпы, может быть опасным для человека, заявил биолог доцент кафедры общей биологии и биоэкологии, кандидат биологических наук Юрий Мануков в беседе с NEWS.ru. По его словам, представители семейства карповых часто бывают заражены плоским червем из класса сосальщиков, вызывающим описторхоз.

Если в таком закрытом водоеме живут карпы, то опасность кратно возрастает. Дело не в том, что карпы нападают на человека, как говорят некоторые. Человек карпов не интересует. У них ротовой аппарат сосущего типа, и если они подплывают, то начинают слизывать соль с кожи, — отметил эксперт.

Мануков объяснил, что обычно паразитами человек заражается при употреблении сырого или недостаточно термически обработанного мяса семейства карповых. Однако ими можно заразиться и во время плавания.

Но если в водоеме живут карпы, то их отходы жизнедеятельности попадают в воду, а вместе с ними — плоские черви, чаще всего это кошачьи двуустки. И если человек будет купаться, он может с водой легко проглотить этого червя и заразиться описторхозом. Малая концентрация карповых в озере не уменьшает опасности, — сказал Мануков.

Биолог заявил, что червь, оказавшись в организме человека, проникает в ткани печени, желчевыводящие протоки, поджелудочную железу, кишечник и повреждает эти органы. Заболевание практически не лечится, добавил он.

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