Эндокринолог объяснила, чем мелкая морская рыба полезнее мяса Врач Павлова: мелкая морская рыба богата полезными для сердца витаминами

Мелкая морская рыба богата витаминами, в том числе кальцием, витамином В12 и омега-3, недостаток которых может спровоцировать болезни сердца и другие заболевания, рассказала эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, в свою очередь мясо называют одним из факторов ускоренного старения и не рекомендуют употреблять в большом количестве.

Ученые решили выяснить, что будет, если отказаться от мяса в пользу мелкой морской рыбы — анчоусов, сардин, сельди и мойвы. По подсчетам исследователей, лет через 25 такие изменения в рационе могут начать спасать от преждевременной смерти до 750 тысяч людей ежегодно во всем мире, — написала врач.

Специалист уточнила, что речь идет об обработанном мясе говядины, свинины и баранины — сосисках, ветчине, беконе, шашлыках. Доктор отметила, что если мелкой морской рыбой заменить 8% потребления обработанного мяса, это поможет предотвратить 10% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.