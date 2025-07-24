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24 июля 2025 в 18:20

Эти привычки мешают вам больше зарабатывать — срочно избавьтесь

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие жалуются на недостаток денег, но не замечают, как ежедневные привычки ограничивают их доход. Определенные модели поведения создают невидимый потолок, выше которого заработок не растет. Изменив всего несколько моментов в своем подходе, вы можете открыть новые финансовые возможности.

Первая вредная привычка — боязнь просить больше за свою работу. Вторая — тратить время на задачи, которые не приносят дохода. Третья — окружать себя людьми с бедным мышлением. Четвертая — не инвестировать в свои навыки и образование. И пятая, самая коварная, — откладывать финансовое планирование на потом. Начните с малого: оцените свою стоимость на рынке, делегируйте рутину, общайтесь с успешными людьми, выделяйте бюджет на обучение и поставьте конкретные денежные цели. Эти изменения не требуют вложений, но значительно повысят ваш доход.

Ранее сообщалось о совете Роберта Кийосаки по достижению богатства, который может изменить ваше финансовое будущее. Финансист считает, что успех — не случайность, а результат осознанных действий и решений.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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