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27 июля 2025 в 07:40

Эти фразы убедят работодателя лучше резюме — проверьте на собеседовании

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Собеседование — это ваш шанс показать себя лучше, чем на бумаге. Есть фразы, которые производят на работодателя большее впечатление, чем сухие факты в резюме. Они помогают раскрыть вашу ценность и выделиться среди других кандидатов.

Вместо «Я выполнял обязанности» скажите: «Я увеличил продажи на 30% за счет...» — это показывает результат. На вопрос о слабостях ответьте: «Я научился компенсировать это...» — демонстрируя рост. «Как я могу помочь вашей компании достичь...» — показывает вашу заинтересованность в общем успехе. «Мой подход к подобным задачам...» — раскрывает ваш профессиональный метод. И главное: «Я хочу развиваться в этом направлении, потому что...» — показывает осознанность выбора. Эти фразы создают образ профессионала, который думает о результате.

Ранее также сообщалось о том, как добиться повышения на работе. Вот несколько советов, которые помогут вам подготовиться к важному разговору с руководителем и добиться желаемого.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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