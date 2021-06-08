Если закончилась, значит, не было: почему россияне разучились дружить

Международный день друзей отмечается 9 июня. В классическом понимании дружба — близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности и общности интересов. Психологи утверждают, что в XXI веке такая форма коммуникации претерпела изменения. Современная дружба имеет срок давности и строится скорее на взаимных интересах. А представление о «душевных россиянах» — не более чем миф. Наши соотечественники относятся к дружбе потребительски и не верят в искренность подобного общения. NEWS.ru опросил нескольких психологов, и выяснил, что представляет собой современная дружба. Мнения специалистов серьёзно разделились.

Стала другой

С детства человек нуждается в друзьях, особенно в близких. Нам необходимо делиться эмоциями, мыслями, чувствами, планами и событиями, сообщила NEWS.ru врач-психиатр, психотерапевт, эксперт по работе с подсознанием Вероника Сысоева.

Дискуссии с другими людьми являются неотъемлемой частью здоровой психики и играют психотерапевтическую роль.

Большинство людей знают ценность настоящей дружбы с самого детства и интуитивно стремятся к ней. Есть такая фраза: «Если дружба закончилась, значит, она вообще не начиналась». И я с ней полностью согласна. Вероника Сысоева врач-психиатр, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием врач-психиатр, психотерапевт, к.м.н., эксперт по работе с подсознанием

В последние 10-20 лет дружба стала другой. Раньше было нормально прийти к приятелю в 2 часа ночи без приглашения. Сейчас даже в самых близких, доверительных дружеских отношениях соблюдаются личные границы.

Главная тенденция современной дружбы — никто не является ничьей тенью или исполнителем «грязной работы» за друга. Люди сейчас по-настоящему дружат как цельные, независимые личности, ради обмена вдохновением, добрыми советами, ощущения духовного единения и искренней поддержки, — отмечает Сысоева.

У человека может быть три настоящих друга, уверена она. На большее количество просто не хватит ресурса психики. Остальные могут быть товарищами, знакомыми, коллегами, соседями, одноклассниками.

Срок давности дружбы

Настоящая дружба, как и партнёрство, строится на общих ценностях, интересах, взглядах на мир. В XXI веке человек «активно прорабатывает себя», отмечает психолог Екатерина Длин. Он читает статьи психологов, смотрит вебинары, изучает книги. Саморазвитие — культ современного мира. Если друзья «прокачивают мозг» параллельно, они могут сохранить близкий контакт. Но чаще люди развиваются неравномерно. Например, одна подруга рожает несколько детей, другая — строит карьеру. Понятно, что общих тем для разговоров у них крайне мало.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Люди встречаются на определённый срок, когда чем-то могут быть друг другу полезны, например, участвовать в совместных проектах, работать в команде по найму. Как только общие дела заканчиваются, общение сходит на нет — так характеризует современную дружбу Длин.

Ещё лет 30-40 назад дружба была действительно более крепкая. Это легко объяснимо. В жизни людей было всё закономерно — школа, институт, завод, пенсия, огород, внуки. Сейчас сценарии жизни у всех разные. А молодость продлевается. Екатерина Длин Психолог Психолог

Психолог разделила людей на консерваторов и личностей с прогрессивным мышлением. Первые «дружат» несмотря ни на что. Они цепляются за отношения, где общих точек соприкосновения уже нет. Просто потому, что это друг детства. Он как брат. Те, у кого мышление более гибкое, «умеют переобуваться в потоке». Они более поверхностно относятся к общению.

Друзья или любовники

NEWS.ru

Дружба между между мужчиной и женщиной — тема вечных споров. Клинический психолог и сексолог Валентин Денисов-Мельников убеждён, что хорошие, приятельские отношения между людьми разного пола возможны только после секса.

Люди знакомятся друг с другом, нравятся друг другу. У них возникает притяжение духовное, интеллектуальное. Они понимают, что они хорошие люди. Мы всегда хотим секса с хорошими людьми. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Если любовные отношения по каким-то причинам не сложились, люди продолжают дружить. По мнению психолога, это вполне типичная история. Иногда у них может случиться «интим по дружбе», когда у обоих партнёров нет «половин».

Дружить могут люди любого пола. Гендер не играет решающей роли, сообщил NEWS.ru психолог, специалист по межличностным отношениям Александр Устюжанин. Главное, чтобы это были «зрелые и состоявшиеся личности». Таких, по его оценкам, не более 10%. Эти люди выросли, решили психологические проблемы, сформировали собственный взгляд на мир.

Как и любовь, дружба — это удовольствие для взрослых, зрелых личностей. Если такие люди встречаются, им комфортно, интересно, взаимовыгодно общаться друг с другом. Александр Устюжанин психолог, специалист в области кризисных вопросов психологии человека психолог, специалист в области кризисных вопросов психологии человека

Впрочем, женщины «от природы» меньше способны к дружбе, чем представители сильного пола, считает Устюжанин. Чтобы в этом убедиться, можно заглянуть в древний мир. В пещерные времена мужчины объединялись в дружеские группы для поиска пропитания. Женщинам же подобные объединения были просто не нужны. Они воспитывали детей и поддерживали очаг. Это можно было делать в одиночестве.

Русские скептики

В России больше число людей, чем на Западе, относятся к дружбе скептически. Это понятие «окутано ореолом лицемерия», сообщил NEWS.ru социальный психолог Алексей Рощин. Оно не считается правильным и общественно одобряемым. Причину можно искать в периоде СССР.

Было такое «советское ханжество», когда вытеснялись все понятия, связанные с эротикой. С другой стороны очень педалировались отношения вне материальной выгоды, то есть дружба. Такая риторика всем порядком надоела. Алексей Рощин социальный психолог социальный психолог

Специалист считает, что в современной России отношения являются «квазидружескими», то есть большинство из них всё равно «замешано на той или иной эксплуатации». «Душевность» и «открытость» соотечественников — это не более чем миф.