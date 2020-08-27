Ещё три вакцины от коронавируса находятся на регистрации в России

https://static.news.ru/photo/d40c1ba0-e866-11ea-b108-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Ещё несколько препаратов для иммунизации населения от коронавирусной инфекции COVID-19 проходят процедуру регистрации в России. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он уточнил, что это не только отечественные, но и зарубежные разработки. Однако производство будет налажено внутри страны.

Сейчас на регистрации находятся ещё три вакцины, — цитирует Мурашко РИА Новости.

11 августа президент Владимир Путин сообщил, что первая российская вакцина, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, прошла процедуру регистрации. Препарат, получивший название «Спутник V», создали в сжатые сроки, потому что проводили разработки не с нуля, а использовали предыдущие наработки — ту же платформу, что и против вируса Эбола.

Как писал NEWS.ru, 27 августа Мурашко проинформировал, что препарат начал поступать в гражданский оборот.

В общей сложности разные группы российских учёных разрабатывают 26 вариантов препарата от коронавируса в 17 научных организациях.