Ещё три российских депутата переболели коронавирусом

https://static.news.ru/photo/81cb3538-c101-11ea-be2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По результатам последнего тестирования в Государственной думе РФ ещё у трёх парламентариев обнаружили антитела к коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 8 июля сообщил спикер законодательного органа Вячеслав Володин.

Он отметил, что с начала пандемией коронавирусом переболели 35 депутатов. Как подчеркнул спикер ГД, у трёх парламентариев обнаружили антитела, а это значит, что недавно они были носителями COVID-19.

Просто парламентарии не ощущали недуг настолько, чтобы обратиться к врачу. Но есть те, кто в больнице. На сегодняшний день у нас переболевших и тех, кто имеет эти антитела, но при этом не был ранее госпитализирован, 35 человек, — цитирует Володина ТАСС.

В конце апреля депутату Государственной думы РФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом. Все, кто мог с ним контактировать, были отправлены на карантин.

Позднее депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый заместитель главы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован с двусторонней пневмонией.

Как ранее писал NEWS.ru, 3 июля представитель Рязанской области в Совете Федераций Игорь Морозов рассказал, что заразился коронавирусом, и призвал коллег провериться на наличие инфекции.

Общее число подтверждённых случаев в РФ — 700 792, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции. С начала пандемии 10 667 россиян стали жертвами коронавируса, 472 511 пациентов смогли полностью выздороветь.

В мире коронавирусом заразились более 11,9 миллиона человек, свыше 547 тысячи умерли и более 6,9 миллиона излечились. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — более 3 миллионов заболевших, на втором Бразилия — более 1,6 миллиона, на третьем Индия — более 744 тысяч заболевших.