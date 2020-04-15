Ещё 37 пациентов выписали из больницы в Коммунарке

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За последние сутки из столичной больницы в Коммунарке выписали 37 пациентов. За этот же срок на лечение в клинику поступило 34 человека. Об этом на своей официальной странице в социальной сети сообщил главный врач больницы Денис Проценко.

Он отметил, что в общей сложности на лечении в Коммунарке сейчас состоят 487 человек. У 485 из них диагностирована «внебольничная пневмония».

Состоит на лечении 487, из них: с диагнозом «внебольничная пневмония» — 485, в ОРИТ — 42 (на ИВЛ — 21). За сутки поступило 34, выписано 37, — написал главврач в Facebook.

Как ранее передавал NEWS.ru, Денис Проценко заявил, что вылечился от коронавируса и вернулся на рабочее место.