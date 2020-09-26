Ещё 13 столичных магазинов закрыли за нарушение масочного режима

https://static.news.ru/photo/885b525c-0184-11eb-83a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве за последние двое суток была приостановлена работа ещё 13 магазинов. Причиной послужило несоблюдение масочного режима.

Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. По его словам, власти в очередной раз просят всех соблюдать масочно-перчаточный режим и «не нарушать те пункты указа мэра столицы, которые продолжают действовать в Москве».

Нарушения всё те же: посетители и сотрудники торговых точек игнорируют требование по ношению масок и перчаток, не говоря уже о соблюдении социальной дистанции, — сказал он.

Немерюк также сообщил, что всего за нарушение масочно-перчаточного режима решением Роспотребнадзора была приостановлена работа 62 магазинов, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа может привести к новым ограничениям, которые, вероятнее всего, будут носить рекомендательный характер. С таким заявлением выступил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.