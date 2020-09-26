Кудрин сообщил о характере новых коронавирусных ограничений

https://static.news.ru/photo/c073abb4-015a-11eb-9615-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Вторая волна пандемии коронавирусной инфекции нового типа может привести к новым ограничениям, которые, вероятнее всего, будут носить рекомендательный характер. С таким заявлением выступил глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин.

Ранее стало известно, что рост заболеваемости коронавирусом в стране продолжается. Неделю назад было отмечено 6196 новых случаев заражений, на 27 сентября — 7867. Как говорят эксперты, всплеск коронавируса обусловлен наступлением сезона ОРВИ и несоблюдением правил эпидемиологической безопасности. Ситуация может стабилизироваться только к весне.

По словам Кудрина, вторая волна пандемии может привести также к необходимости принять новые меры поддержки российской экономики. Он отметил, что теперь многие люди сами будут бояться ходить в магазины и посещать рестораны.

Уменьшится количество пользующихся транспортом, и в ряде отраслей вновь возникнут экономические сложности. В этом смысле, я считаю, что нужны будут новые меры поддержки экономики, — цитирует Кудрина телеканал RT.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия не подвержена второй волне коронавирусной инфекции нового типа. В стране продолжается первая, заявили в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 25 сентября.