Ещё 1155 пациентов с COVID-19 в Москве победили болезнь

https://static.news.ru/photo/a242eba4-e11c-11ea-bac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В российской столице за минувшие сутки от коронавируса выздоровели ещё 1155 человек. Общее число излечившихся пациентов в городе достигло 199 117.

Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по опросам социального развития Анастасия Ракова.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1155 пациентов, — рассказала она.

1 августа чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.

Ранее NEWS.ru писал о том, что более чем у 20% жителей семи регионов России (Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области) на данный момент выработан иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 18 августа журналистам сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.