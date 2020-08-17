Ещё 1155 пациентов с COVID-19 в Москве победили болезнь

В российской столице за минувшие сутки от коронавируса выздоровели ещё 1155 человек. Общее число излечившихся пациентов в городе достигло 199 117.
Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по опросам социального развития Анастасия Ракова.
Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1155 пациентов, — рассказала она.
1 августа чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе заседания подтвердил, что пандемия коронавируса остаётся чрезвычайной ситуацией, которая имеет международное значение. По данным ВОЗ, она будет длиться ещё долгое время.
Ранее NEWS.ru писал о том, что более чем у 20% жителей семи регионов России (Татарстан, Москва, Санкт-Петербург, Астраханская, Московская, Ленинградская и Тюменская области) на данный момент выработан иммунитет к коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 18 августа журналистам сообщили представители пресс-службы Роспотребнадзора.
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