Епархиальный суд рассмотрит дело схимонаха Сергия

https://static.news.ru/photo/5c8f9aa6-f050-11ea-a2b3-fa163e074e61_660.jpg Схиигумен Сергий Фото: Скриншот с youtube.com

Епархиальный суд Екатеринбургской епархии намерен отлучить от Церкви лишённого сана схимонаха Сергия. Заседание пройдёт 8 сентября.

Схимонах Сергий (Романов) вызван на суд в качестве обвиняемого в нарушении 28-го правила Святых Апостолов, что грозит ему отлучением от Святой Церкви, — цитирует «Интерфакс» сообщение.

Отмечается, что лишённый сана Сергий продолжает совершать богослужения. Это является нарушением 28-го правила Святых Апостолов. Кроме того, ему предстоит ответить на ряд вопросов перед судом, чтобы не быть отлучённым от Церкви.

В частности, от Сергия потребуют ответа на выдвинутые им обвинения в адрес правящего архиерея в ереси, экуменизме, сатанизме, закрытии храмов, что многократно было озвучено им в публичных выступлениях. От схимонаха потребуют доказательств. Если он не представит их, то будет осуждён не только как нарушитель 28-го правила Святых Апостолов, но и как клеветник. Также на суд вызваны ряд клириков, продолживших сослужение с уже лишённым сана Сергием.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий получил скандальную известность из-за того, что не верит в существование коронавируса, поэтому проклял всех, кто причастен к закрытию храмов в разгар пандемии. Кроме этого, он назвал главу Русской православной церкви патриарха Кирилла гонителем христианской веры, а президенту Владимиру Путину пригрозил «полномасштабной духовной войной». Впоследствии, когда взаимоотношения с церковным руководством обострились, Сергий забаррикадировался в монастыре, вынудив покинуть его всех, кто был не согласен с его действиями, в том числе настоятельницу игуменью Варвару.

Из-за действий, неподобающих его статусу, схиигумен решением церковного суда был лишён сана. По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела о возбуждении ненависти и вражды — на 18 тысяч.

Как писал NEWS.ru, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл отлучил от Церкви участников служений, которые проводил лишённый сана опальный схимонах Сергий.