Эндокринолог объяснила, кому нельзя есть арбузы и дыню

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Арбузы и дыню лучше ограничить при сердечной недостаточности, нарушении работы почек, а также при сахарном диабете, заявила эндокринолог, диетолог сети клиник «Атлас» Полина Полина Королева Газете.Ru. При этих состояниях организм не справляется с выведением жидкости.

При сахарном диабете один ломтик арбуза или дыни можно съесть в первой половине дня, до ужина. После этого лакомства лучше сходить погулять, поплавать, покататься на велосипеде: так полученные углеводы проще усвоятся, — объяснила Королева.

По ее словам, каждый человек в день может позволить себе съесть один ломтик арбуза или дыни. Диетолог советует обращать внимание на спелость плода и отсутствие повреждений кожицы.

Покупайте их только в магазинах и специализированных сертифицированных местах, чтобы минимизировать риск покупки некачественного товара, — добавила специалист.

Врач-диетолог Елена Тихомирова ранее заявила, что в жаркую погоду рацион человека должен состоять из фруктовых салатов, нежирного мяса, морепродуктов и овощей. Эксперт пояснила, что в жару ослабляется активность ферментных систем, которые расщепляют белки, поэтому на завтрак следует употреблять что-то лёгкое и холодное, например, йогурты с фруктами.