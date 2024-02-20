Эндокринолог назвала неочевидные симптомы рака щитовидной железы Эндокринолог Фатеева: изменение голоса может говорить о раке щитовидной железы

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Отек шеи, затруднения при глотании, а также изменение голоса могут говорить об онкологии щитовидной железы, рассказала NEWS.ru эндокринолог Анастасия Фатеева. Она подчеркнула, что на начальном этапе заболевание протекает бессимптомно.

Поначалу рак щитовидной железы может не проявляет никаких симптомов. Но по мере роста опухоли недуг может вызывать такие признаки, как отек шеи, изменение голоса и затруднения при глотании. Значительное радиационное воздействие является одним из двух основных факторов риска рака щитовидной железы, — добавила Фатеева.

Медик отметила, что большое количество радиационного облучения области головы, шеи или грудной клетки, обычно в результате лечения другого рака (лимфомы, рака молочной железы и т. д.), также повышает вероятность развития онкологии щитовидной железы. По ее словам, некоторые люди подвергаются подобному воздействию на работе, например врачи-рентгенологи.

Нужен семейный анамнез рака щитовидной железы у близкого члена семьи, увеличивает риск его развития. Важный метод диагностики и профилактики рака щитовидной железы — регулярные осмотры у врача. Проведение экспертного УЗИ щитовидной железы и шеи, а также поддержание здорового образа жизни имеют первостепенное значение, — подытожила Фатеева.

Врач-иммунолог Людмила Лапа ранее рассказала, что хорошими источниками железа являются запеченные фрукты — яблоки и бананы. Термическая обработка позволит усвоить необходимый для организма элемент, в то время как от фруктов в сыром виде такого эффекта не будет.