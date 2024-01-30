Эндокринолог назвала наиболее вредные для суставов крупы Врач Толмасова: при болезнях суставов нужно исключить рафинированные крупы

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Рафинированные крупы в рационе могут стать причиной обострения воспалительных процессов, в том числе в суставах, предупредила в беседе «Газете.Ru» врач-эндокринолог Анжела Толмасова. По ее словам, наилучшим выбором являются цельнозерновые крупы.

Как пояснила специалист, зерно крупы состоит из трех компонентов. Это отрубной слой с большим количеством клетчатки и минералов, зародышевый слой или ядро, также богатое питательными веществами, и эндоспермий, содержащий углеводы и белок. Из рафинированного зерна удалены наиболее полезные отрубной и зародышевый слои.

Рафинированные крупы ассоциированы с повышенным уровнем воспалительных маркеров в крови, которые способны оказывать негативное влияние на суставы. <...> Примерами рафинированных круп могут быть: белый хлеб, белый рис, любая сдоба, пирожные, — подчеркнула эксперт.

Также, по ее словам, углеводы из рафинированных круп при переваривании быстро расщепляются и превращаются в сахара, что несет проблемы с лишним весом и сердечно-сосудистой системой.

Эндокринолог посоветовала отдавать предпочтение цельнозерновым крупам и продуктам из них. Она напомнила, что цельное зерно снижает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, нормализует пищеварение, оно богато витаминами группы В, антиоксидантами, а также клетчаткой, которая связывает жирные кислоты «плохого» холестерина, выводя их из организма.

Ранее диетолог Наталья Денисова предупредила, что трансжиры являются продуктом, который наносит серьезный вред здоровью кровеносных сосудов. По словам эксперта, эти соединения в больших количествах образуются в процессе гидрогенизации ненасыщенных жиров.