Россиянам рассказали, как отдохнуть в октябре на море за 50 тысяч рублей

Эксперты туристической отрасли рассказали россиянам, как отдохнуть на море за 50 тысяч рублей в октябре. Список самых бюджетных направлений предложила Ассоциация туроператоров России (АТОР). Так, самый дешёвый отпуск оказался в Абхазии — 10 ночей для двоих обойдутся в 22,1 тысячи рублей.

Такая цена представлена за тур с проживанием в двухзвёздочном гостевом доме. Также в стоимость уже входит перелёт. После Абхазии по возрастанию цен следует ряд российских курортов на Чёрном море. Десятидневный отдых в Анапе, Сочи или Крыму обойдётся от 23 до 27 тысяч рублей с перелётом, размещением и питанием.

Кроме того, в списке дешёвых туров в октябре оказалась и Турция. Отдых в этой стране оказался самым доступным по ценам среди популярных зарубежных направлений. Десятидневный пакетный тур для двоих путешественников с вылетом в середине октября обойдётся в 47,2 тысячи рублей. В эту цену входит полный пакет необходимого — авиаперелёт, трансфер, страховка, проживание в трёхзвёздочном отеле и питание по системе «всё включено».

Также в список бюджетных вариантов для отпуска осенью вошли Болгария, Египет, Греция и Кипр.

Ранее эксперт заявила, что самыми выгодными месяцами для отпусков в 2022 году являются апрель, июнь и декабрь. Согласно утверждённому на 2022 год производственному календарю, новогодние праздники продлятся с 1 по 9 января, будет выходным днём и 31 декабря этого года.