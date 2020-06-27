Общество

Эксперты порекомендовали москвичам избегать физической нагрузки в жару

15:21, 27 июня 2020 10
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сайт мэра Москвы опубликовал обращение к жителям столицы. В нём москвичам порекомендовали оставаться дома, избегать физических нагрузок и пить много воды.

Если же всё-таки нужно покинуть помещение, то необходимо надеть светлую одежду из лёгких натуральных тканей и головной убор. Кроме того, важно пользоваться солнцезащитными средствами. Медики советуют избегать интенсивной физической нагрузки и пить много воды, — цитирует сообщение РИА Новости.

По словам врачей, жаркая погода и душный воздух наиболее опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Также в группе риска находятся пенсионеры и дети.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский дал необычный совет по спасению от жары.

Как информировал NEWS.ru, эксперты назвали самые опасные напитки для употребления в жару. Большинство из них это те, которые содержат кофеин.

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