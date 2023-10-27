В России оценили перспективы старательского туризма в Магадане Турэксперт Титова: привлечь россиян в Магадан можно только при развитии региона

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Скульптурная композиция «Косатка» г. Магадан

Чтобы старательский туризм, который планируется развивать в Магаданской области, стал популярным, в первую очередь необходимо развить инфраструктуру в регионе, пояснила специалист по туристическому мастер-планированию Ксения Титова. В разговоре с журналом «Компания» она подчеркнула, что у путешественников Магадан ассоциируется с отдыхом на природе, охотой и рыболовством, а добыча золота будет выполнять запрос на уникальные впечатления. Однако пока повышенного интереса регион не вызывает из-за отсутствия хорошего сервиса и гостиниц, добавила эксперт.

Это соответствует портрету туриста, который готов прилететь на Магадан, но для развития туризма здесь нужна качественная и разнообразная туристическая инфраструктура. Пока Магадан входит в топ-20 регионов, наименее обеспеченных номерным фондом, — пояснила Титова.

Профессиональный путешественник, геолог Вячеслав Кузнецов подчеркнул, что подобные виды туризма процветают. В качестве примера он привел США, где можно приехать в шахту и за фиксированную цену забрать все, что удастся найти. Эксперт пояснил, что на Колыму с большой вероятностью поедут энтузиасты, которые хотят попробовать новое для себя.

Смыслом такого похода будет возможность намыть по-настоящему золото, увидеть блестящий металл на дне лотка, сфотографироваться, а потом официально сдать его либо, например, переплавить на маленький кулончик. Люди ведь едут на ту же рыбалку не потому, что им есть нечего, — уточнил геолог.

Он подчеркнул, что сама область с этого вряд ли будет что-то иметь, так как инфраструктура есть только в самом Магадане. Путешественник считает, что в будущем можно будет развить старательский туризм в других регионах, если подобный проект будет иметь успех. В том числе следует обратить внимание на Сибирь, где добыча золота проводится «мимо государства». Кузнецов призвал перенять опыт Канады и Австралии, где старательский туризм активно развивается.

Блогер-путешественник Дмитрий Лукьянчук ранее заявил, что возрождение межгосударственного маршрута «Великий чайный путь» для туристов будет иметь успех при развитии регионов. По его словам, для этого важно правильно выстроить маркетинговую кампанию проекта.