https://static.news.ru/photo/03f6d238-512c-11ea-a02f-fa163e074e61_660.jpg Уфа Фото: Torsten Becker/imageBROKER.com/Global Look Press

Самая небезопасная и неблагоприятная среда для торгового бизнеса в РФ сложилась в Уфе, Набережных Челнах и Сочи. Её выявляли на данных о количестве вызовов на торговые точки группы быстрого реагирования.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Delta Системы безопасности».

Чтобы определить наиболее опасные и безопасные для ведения бизнеса города страны были сопоставлены количество выездов спецназа с числом объектов, находящихся под охраной в каждом субъекте.

Замыкают рейтинг криминогенности города-миллионники. В Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Москве торговый бизнес чувствует себя значительно спокойнее.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Институт региональных проблем (ИРП) представил рейтинг экономической криминогенности российских регионов. Он формируется на основе нескольких групп статистических данных, регулярно публикуемых органами власти. Задача — на основе накопленных данных прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионах и устанавливать её взаимосвязь с показателями уровня жизни людей.